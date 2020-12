Monoclonali, Palù apre alla sperimentazione. L’Aifa riscrive la vicenda del “trial mancato”, ma finisce per ammettere l’occasione persa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “L’Aifa ha interesse a sperimentare i Monoclonali”. Sui farmaci a base di anticorpi Giorgio Palù ieri ha impresso la svolta all’agenzia che presiede dal 4 dicembre. Dopo le rivelazioni del Fatto ha messo il punto all’ordine del giorno riaprendo la strada che, per ragioni poco chiare, era stata chiusa: “Sono un sicuro presidio nel momento in cui non riusciremo a fare il vaccino a tutti. Stiamo valutando una sperimentazione nei prossimi giorni”. In verità lo sostiene da sempre, ma per riaprire il discorso tocca cancellare la macchia: l’occasione mancata di sperimentare già a novembre 10mila dosi di Bamlanivimab, il farmaco sviluppato da Eli Lilly contro il Covid-19, a beneficio di altrettanti pazienti e a costo zero. Nicola Magrini, dg delL’Aifa, s’intesta la smentita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “ha interesse a sperimentare i”. Sui farmaci a base di anticorpi Giorgioieri ha impresso la svolta all’agenzia che presiede dal 4 dicembre. Dopo le rivelazioni del Fatto ha messo il punto all’ordine del giorno rindo la strada che, per ragioni poco chiare, era stata chiusa: “Sono un sicuro presidio nel momento in cui non riusciremo a fare il vaccino a tutti. Stiamo valutando unanei prossimi giorni”. In verità lo sostiene da sempre, ma per riaprire il discorso tocca cancellare la macchia:mancata di sperimentare già a novembre 10mila dosi di Bamlanivimab, il farmaco sviluppato da Eli Lilly contro il Covid-19, a beneficio di altrettanti pazienti e a costo zero. Nicola Magrini, dg del, s’intesta la smentita ...

clikservernet : Monoclonali, Palù apre alla sperimentazione. L’Aifa riscrive la vicenda del “trial mancato”, ma finisce per ammette… - fattoquotidiano : Monoclonali, Palù apre alla sperimentazione. L’Aifa riscrive la vicenda del “trial mancato”, ma finisce per ammette… - Noovyis : (Monoclonali, Palù apre alla sperimentazione. L’Aifa riscrive la vicenda del “trial mancato”, ma finisce per ammett… - shokkoasahara : @EmeiMarkus @valy_s Ma quale idrossiclorochina.... C'è il farmaco Bamlanivimab 'anticorpi monoclonali' che ha rime… - nicola17987790 : RT @gipscli: A Latina la produzione di anticorpi monoclonali: ma le dosi non andranno in Italia - Già prodotte nel 2020 un milione di fiale… -