Milleproroghe | da Alitalia ai pedaggi autostradali | tutte le norme

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Arriva oggi pomeriggio in Consigli dei ministri il tradizionale DLdi fine anno che fa slittare al 31 dicembre 2021 numerose scadenze, tra cui molte legate all’emergenza sanitaria. Al suo interno c’è spazio per misure molto eterogenee, come il rinvio delle celebrazioni ovidiane, il completamento del progetto Mantova hub eper la semplificazione per i collegamenti in fibra ottica delle scuole e degli ospedali. Ilconcederà tempo fino a luglio 2021 per “perfezionare” i nuovi piani economico-finanziari delle concessioni delle autostrade, cui sono legati gli “adeguamenti delle tariffe”: ciò consente di posticipare l’aumento (o il calo) dei, che sarebbe altrimenti scattati a fine anno. Un’altra norma del provvedimento concede sei mesi in più (dal 31 dicembre 2020 al 30 ...