Milano | continua il mistero sul medico sgozzato | si pensa al suicidio

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) È avvolta dalla morte di Stefano Ansaldi, rinomato ginecologo originario di Benevento ma che viveva e lavorava a Napoli. Il 65enne è morto asabato, in circostanze sospette. L’iniziale ipotesi di una rapina finita male non convince gli inquirenti, che comunque non la scartano. Gli sforzi investigativi si concentrano però sul passato di Ansaldi, la cui presenza nel capoluogo lombardo, anche se ricercato dalla Polizia di Napoli per sospetto contagio Covid-19, è un giallo.: l’ipotesiSempre meno probabile che a causare la morte di Stefano Ansaldi sia stata una rapina: vicino al corpo delè stato trovato il suo Rolex, mentre l’uomo aveva ancora addosso i contanti e i documenti. L’efferatezza della coltellata ...