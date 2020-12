Milan primo, per Pioli un 2020 quasi perfetto: Theo stende la Lazio al 92'. Napoli e Atalanta frenano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Milan chiude il 2020 quasi perfetto da primo in classifica: batte la Lazio 3-2 con un gol al 92' di Theo Hernandez dopo essere stato in vantaggio di 2 reti e ri-scavalca l'Inter, 34 punti contro 33. Pioli ritrova Rebic e Calhanoglu (rigore) che firmano le prime reti della loro stagione in Serie A nei primi 20 minuti. Poi la Lazio di Inzaghi si sveglia e pareggia con Luis Alberto (tap-in dopo il rigore parato da Donnarumma a Immobile) e il solito Immobile nella ripresa. Partita viva fino al 90' e in pieno recupero arriva la zuccata del solito Hernandez per l'apoteosi di Stefano Pioli. Grandi emozioni anche sugli altri campi. La Roma vince 3-2 contro il Cagliari ed è terza in classifica a quota 27, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilchiude ildain classifica: batte la3-2 con un gol al 92' diHernandez dopo essere stato in vantaggio di 2 reti e ri-scavalca l'Inter, 34 punti contro 33.ritrova Rebic e Calhanoglu (rigore) che firmano le prime reti della loro stagione in Serie A nei primi 20 minuti. Poi ladi Inzaghi si sveglia e pareggia con Luis Alberto (tap-in dopo il rigore parato da Donnarumma a Immobile) e il solito Immobile nella ripresa. Partita viva fino al 90' e in pieno recupero arriva la zuccata del solito Hernandez per l'apoteosi di Stefano. Grandi emozioni anche sugli altri campi. La Roma vince 3-2 contro il Cagliari ed è terza in classifica a quota 27, il ...

Il Milan batte 3-2 la Lazio nella 14.a giornata di Serie A, chiudendo in testa alla classifica il 2020. Partita intensa e ricca di ribaltoni con i rossoneri avanti di due gol già al 17' per il colpo d ...

MILAN DONNARUMMA 6,5 - Para un altro rigore, ma questa volta è tradito dai compagni che non curano Luis Alberto e dalla traettoria beffarda del colpo di testa. Incolpevole sul sigillo di Immobile. Buo ...

