Milan-Lazio | Pioli | “Uno sforzo comune incredibile | stiamo raccogliendo quanto seminato Ibra? La sua assenza…”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Stefanoal termine della sfida contro la.Il tecnico del- intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport - ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per il 3-2 conseguito contro la compagine capitolina. Forza, determinazione e tanta continuità, questi gli elementi cheha ritenuto al centro di questo importante successo, ottenuto contro una diretta concorrente per la corsa ai piazzamenti europei. Le parole di: "Quando vinci una partita così complicata, contro una squadra forte, è importante vivere insieme questi momenti. Sono soddisfatto e orgoglioso della mia squadra perchè stanno facendo qualcosa di importante. Oggi abbiamo lasciato il pallino alla, abbiamo perso lucidità, ma non possiamo comandare sempre le partite. Ci sta di subire, ma ...