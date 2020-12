Milan-Lazio oggi in tv, Sky o DAZN? Canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milan e Lazio animano il turno infrasettimanale della 14° giornata di Serie A 2020/2021. Dopo il successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, i rossoneri in piena emergenza sono chiamati ad un altro test ostico contro i biancocelesti che nello scorso turno hanno ripreso vigore regolando il Napoli all’Olimpico. L’incontro in programma oggi mercoledì 23 dicembre alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN (Canale 209 SKY). Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020)animano il turno infrasettimanale della 14° giornata di Serie A 2020/2021. Dopo il successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, i rossoneri in piena emergenza sono chiamati ad un altro test ostico contro i biancocelesti che nello scorso turno hanno ripreso vigore regolando il Napoli all’Olimpico. L’incontro in programmamercoledì 23 dicembre alle ore 20.45, sarà trasmesso intv esu209 SKY). Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

tancredipalmeri : La nuova classifica di Serie A: 31 Milan 30 Inter 24 Napoli* 24 Juventus * 24 Roma 23 Sassuolo 21 Atalanta* 21 Lazio - Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - AntoVitiello : #Kessie salta Milan Lazio, altra assenza pesantissima - StefanoFrige : RT @francescoceccot: Ignoro il motivo per i quale altri club avrebbero dovuto lamentarsi per la farsa del Coni su #JuveNapoli . A Milan e… - sportli26181512 : Serie A, probabili formazioni 14ª giornata VIDEO: Il Milan capolista in emergenza a centrocampo ospita la Lazio sen… -