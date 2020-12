Milan-Lazio | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic: Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli. Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.