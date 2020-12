Milan-Lazio 3-2, le pagelle di CalcioWeb: il Diavolo non muore mai, apoteosi dei rossoneri nel finale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tante emozioni nel match della 14esima giornata del campionato di Serie A tra Milan e Lazio, sfida per le zone alte della classifica e tanti voti alti come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Le due squadre hanno confermato le attese della vigilia e hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni. La squadra di Stefano Pioli inizia con il botto e si trova in doppio vantaggio, prima la rete di Rebic e poi quella di Calhanoglu. I biancocelesti non mollano, accorciano con Luis Alberto dopo il penalty sbagliato da Immobile, l’attaccante si riscatta nel secondo tempo ed impatta. A tempo quasi scaduto è il solito Theo Hernadez a regalare la rete del definivo 3-2. Il Milan continua a volare e sorpassa nuovamente l’Inter in testa alla classifica. In alto la FOTOGALLERY ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tante emozioni nel match della 14esima giornata del campionato di Serie A tra, sfida per le zone alte della classifica e tanti voti alti come emerge dallepubblicate dalla redazione di. Le due squadre hanno confermato le attese della vigilia e hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni. La squadra di Stefano Pioli inizia con il botto e si trova in doppio vantaggio, prima la rete di Rebic e poi quella di Calhanoglu. I biancocelesti non mollano, accorciano con Luis Alberto dopo il penalty sbagliato da Immobile, l’attaccante si riscatta nel secondo tempo ed impatta. A tempo quasi scaduto è il solito Theo Hernadez a regalare la rete del definivo 3-2. Ilcontinua a volare e sorpassa nuovamente l’Inter in testa alla classifica. In alto la FOTOGALLERY ...

AntoVitiello : La carica della #CurvaSud del #Milan prima della sfida contro la Lazio a #SanSiro, ultima del 2020 prima della sost… - AntoVitiello : Natale in vetta solitaria. Il Milan batte la Lazio e chiude il 2020 in testa alla classifica. Ancora una volta… - SkySport : Milan-Lazio, show dei tifosi fuori San Siro. VIDEO - tribundergi : Serie A'da gecenin sonuçlari: Milan 3 - Lazio 2 Roma 3 - Cagliari 2 Bologna 2 - Atalanta 2 Napoli 1 - Torino 1 Sa… - graziacludi : RT @AntoVitiello: Natale in vetta solitaria. Il Milan batte la Lazio e chiude il 2020 in testa alla classifica. Ancora una volta #Hernandez… -