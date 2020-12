Milan, è davvero un buon Natale: battuta anche la Lazio, in vacanza da capolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milano ride e va in vacanza sul tetto della Serie A. L’Inter aveva messo la freccia nel pomeriggio, di sera il Milan al termine di una partita straordinaria nonostante le assenze pesantissime si riporta in vetta al campionato dimostrando di essere davvero la squadra da battere, a sorpresa ma con merito. Il 3-2 contro la Lazio è questo ma anche altro, è la voglia di non mollare mai dei rossoneri, che anche senza Ibrahimovic, Kjaer e Kessie, i tre perni della squadra, osano e in cambio ottengono la libidine di un gol al 93? con il solito Theo Hernandez. Tanta sfortuna per i biancocelesti, che erano stati bravi a recuperare il 2-0 iniziale, ma che nel finale senza Immobile e Milinkovic-Savic – piccolo appunto a Inzaghi – finiscono per gettare i remi in barca e concedono ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020)o ride e va insul tetto della Serie A. L’Inter aveva messo la freccia nel pomeriggio, di sera ilal termine di una partita straordinaria nonostante le assenze pesantissime si riporta in vetta al campionato dimostrando di esserela squadra da battere, a sorpresa ma con merito. Il 3-2 contro laè questo maaltro, è la voglia di non mollare mai dei rossoneri, chesenza Ibrahimovic, Kjaer e Kessie, i tre perni della squadra, osano e in cambio ottengono la libidine di un gol al 93? con il solito Theo Hernandez. Tanta sfortuna per i biancocelesti, che erano stati bravi a recuperare il 2-0 iniziale, ma che nel finale senza Immobile e Milinkovic-Savic – piccolo appunto a Inzaghi – finiscono per gettare i remi in barca e concedono ...

