Milan all’ultimo respiro, vince la Roma, Insigne salva il Napoli (Di giovedì 24 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – L’incornata di Theo Hernandez al 92? tiene il Milan in vetta, respingendo l’assalto dell’Inter. A San Siro vittoria all’ultimo respiro dei rossoneri, che battono 3-2 la Lazio. Alla squadra di Pioli bastano 17 minuti per mettere le mani sulla partita: prima Rebic e poi Calhanoglu dal dischetto affondano la Lazio. La riapre Luis Alberto, ribattendo in rete dopo il rigore parato da Donnarumma a Immobile, ed è poi lo stesso Immobile a riscattarsi al 59? siglando il 2-2. Ma nel recupero arriva il guizzo di Hernandez, che permette al Milan di chiudere il 2020 davanti all’Inter, vittoriosa a Verona nel pomeriggio per 2-1. Al terzo posto sale la Roma, che all’Olimpico batte 3-2 il Cagliari: a segno Veretout all’11’, pari di Joao Pedro nel secondo tempo, fra il 71? e il 77? ecco le reti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – L’incornata di Theo Hernandez al 92? tiene ilin vetta, respingendo l’assalto dell’Inter. A San Siro vittoriadei rossoneri, che battono 3-2 la Lazio. Alla squadra di Pioli bastano 17 minuti per mettere le mani sulla partita: prima Rebic e poi Calhanoglu dal dischetto affondano la Lazio. La riapre Luis Alberto, ribattendo in rete dopo il rigore parato da Donnarumma a Immobile, ed è poi lo stesso Immobile a riscattarsi al 59? siglando il 2-2. Ma nel recupero arriva il guizzo di Hernandez, che permette aldi chiudere il 2020 davanti all’Inter, vittoriosa a Verona nel pomeriggio per 2-1. Al terzo posto sale la, che all’Olimpico batte 3-2 il Cagliari: a segno Veretout all’11’, pari di Joao Pedro nel secondo tempo, fra il 71? e il 77? ecco le reti ...

AntoVitiello : Assenze o non assenze, questo #Milan è incredibile, non molla mai. Sempre in partita fino all'ultimo secondo. Primo… - pisto_gol : Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napol… - NegriThomas : RT @AntoVitiello: Assenze o non assenze, questo #Milan è incredibile, non molla mai. Sempre in partita fino all'ultimo secondo. Primo posto… - haveanidea_ : RT @AntoVitiello: Assenze o non assenze, questo #Milan è incredibile, non molla mai. Sempre in partita fino all'ultimo secondo. Primo posto… - PieroVerani : RT @pisto_gol: Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napoli fa 1:1… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan all’ultimo OSS. EUROBET: Milan favorito contro la Lazio Fortune Italia