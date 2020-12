Migliaia di foto e video porno con minori, arrestato il 'mostro' delle chat (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Migliaia di immagini e centinaia di video a sfondo pornografico con protagonisti ignari minorenni. E' quanto rinvenuto dagli investigatori del Compartimento di polizia postale e delle comunicazioni di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 23 dicembre 2020)di immagini e centinaia dia sfondografico con protagonisti ignari minorenni. E' quanto rinvenuto dagli investigatori del Compartimento di polizia postale ecomunicazioni di ...

In manette un 43enne: nei suoi hard disk e nei telefoni una impressionante quantità di materiale pedopornografico. Le indagini della polizia postale partite nel maggio 2019 dopo una segnalazione di un ...

