Miele grezzo | il super food che stavi cercando

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfie Borromeo l, chiamato anche crudo, è semplicemente ilnon pastorizzato. La gran parte delche troviamo sugli scaffali delmercato, infatti, subisce un processo di pastorizzazione che, oltre a eliminare eventuali forme batteriche, permette che ilnon si cristallizzi, restando sostanzialmente liquido, o quasi liquido. Ilche non viene sottoposto a pastorizzazione, invece, ha una forma del tutto diversa: tende appunto a cristallizzarsi, a causa del glucosio presente naturalmente nel prodotto, a meno che non si tratti didi acacia o di castagno. Questo permette aldi mantenere intatte tutte le sue proprietà nutritive, malgrado la forma non omogenea, e a ...

Il miele è uno di quegli alimenti che era apprezzato anche dagli antichi per le sue proprietà curative e i benefici in fatto di ...