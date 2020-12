Michelle Hunziker e Miriam Leone stregano Roberto Bolle (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Michelle Hunziker e Miriam Leone affiancheranno Roberto Bolle nel suo show Danza con me, diventato ormai un appuntamento tradizionale il primo gennaio su Rai Uno. Il ballerino dunque si è aggiudicato due bellissime della televisione e del cinema. Michelle Hunziker dunque passa alla Rai, almeno per una serata, dopo il successo della sua trasmissione All Together Now. Non è la prima volta che la presentatrice svizzera abbandona, seppur per un breve periodo Mediaset per la televisione di Stato. È accaduto per diverse edizioni del Festival di Sanremo, prima nel 2007 poi nel 2018 nel ruolo di co-conduttrice assieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. E infine è tornata come ospite nel 2019, infiammando il palco dell’Ariston con Claudio Bisio, in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 dicembre 2020)affiancherannonel suo show Danza con me, diventato ormai un appuntamento tradizionale il primo gennaio su Rai Uno. Il ballerino dunque si è aggiudicato due bellissime della televisione e del cinema.dunque passa alla Rai, almeno per una serata, dopo il successo della sua trasmissione All Together Now. Non è la prima volta che la presentatrice svizzera abbandona, seppur per un breve periodo Mediaset per la televisione di Stato. È accaduto per diverse edizioni del Festival di Sanremo, prima nel 2007 poi nel 2018 nel ruolo di co-conduttrice assieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. E infine è tornata come ospite nel 2019, infiammando il palco dell’Ariston con Claudio Bisio, in ...

infoitcultura : 'Danza con me', Roberto Bolle: 'Ballo con Vasco Rossi e canto con Michelle Hunziker' - infoitcultura : Michelle Hunziker su Rai1: dopo All Together Now affianca Roberto Bolle - infoitcultura : Roberto Bolle: 'Ballerò con Vasco Rossi e canterò con Michelle Hunziker. Danza con Me sarà un appuntamento di spera… - alemelchioni : RT @RepSpettacoli: 'Danza con me', Roberto Bolle: 'Ballo con Vasco Rossi e canto con Michelle Hunziker' [di Silvia Fumarola] [aggiornamento… - flemmaxo16 : @lostinthefireLu MA QUELLA È MICHELLE HUNZIKER -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker: "Baciate più che potete" Mediaset Play Anna Tatangelo infiamma il web: “Semplicemente non avevo vestiti”

La Tatangelo ha appena concluso la fortunata esperienza di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker in cui 12 concorrenti si sono sfidati nel corso di sei puntate per ...

Pagelle tv, promossi e bocciati del 2020. Conti da lode, bene Carlucci, Clerici e De Filippi. Male Bortone, Gruber e Volpe

Sette più anche ad altre due icone Mediaset come Michelle Hunziker e Silvia Toffanin. MAX GIUSTI 7 - Il suo Boss in incognito è stato uno dei programmi più ammirati di Rai2. Ottimi risultati anche per ...

La Tatangelo ha appena concluso la fortunata esperienza di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker in cui 12 concorrenti si sono sfidati nel corso di sei puntate per ...Sette più anche ad altre due icone Mediaset come Michelle Hunziker e Silvia Toffanin. MAX GIUSTI 7 - Il suo Boss in incognito è stato uno dei programmi più ammirati di Rai2. Ottimi risultati anche per ...