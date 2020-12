Meteo TORINO arriva la neve. Seguirà il gelo

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)Ilsuvedrà nelle giornate di Vigilia di Natale nubi sparse, cielo sostanzialmente abbastanza grigio come è consuetudine in questa stagione. Ma Natale si avrà un abbassamento della temperatura, che preparerà il campo a la nevicata attesa lunedì. La quantità diche potrebbe cadere dipende dalle precipitazioni che si avranno, al momento non sembrano essere perparticolarmente intense. La novità prospettata dai centri di calcolo di quest’oggi è insensibile abbassamento della temperatura che porterebbe condizioni diper parecchi giorni, con la possibilità di ulteriori nevicate dopo Capodanno. Giovedì 24: nubi sparse. Temperatura da 5°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da ...