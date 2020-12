Meteo Roma del 23-12-2020 ore 19:15 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Meteo ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al tempo instabile al mattino con molte nubi e precipitazioni sparse localmente intense sulla Liguria al pomeriggio il cieli coperti più vicini sparse ma senza fenomeni di rilievo in serata maltempo diffuso con piogge più intense nella notte al nord-est in calo fin sui 1000 metri di quota sulle Alpi al centro giornata all’insegna della nuvolosità con precipitazioni intense al mattino sull’alta Toscana più asciutto sulle regioni adriatiche al pomeriggio ancora tempo gioso con Pioviggina Lazio Toscana e Abruzzo in serata non si verificheranno variazioni di rilievo con parziale maltempo al sud condizioni Meteo generalmente stabili al mattino congeli poco irregolarmente nuvolosi al pomeriggio locali più tra Sardegna in campagna altrove variabilità asciutta in serata tempo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al tempo instabile al mattino con molte nubi e precipitazioni sparse localmente intense sulla Liguria al pomeriggio il cieli coperti più vicini sparse ma senza fenomeni di rilievo in serata maltempo diffuso con piogge più intense nella notte al nord-est in calo fin sui 1000 metri di quota sulle Alpi al centro giornata all’insegna della nuvolosità con precipitazioni intense al mattino sull’alta Toscana più asciutto sulle regioni adriatiche al pomeriggio ancora tempo gioso con Pioviggina Lazio Toscana e Abruzzo in serata non si verificheranno variazioni di rilievo con parziale maltempo al sud condizionigeneralmente stabili al mattino congeli poco irregolarmente nuvolosi al pomeriggio locali più tra Sardegna in campagna altrove variabilità asciutta in serata tempo ...

quartomiglio : TENDENZA METEO per CAPODANNO: verso una prolungata fase di maltempo invernale - paolorm2012 : Meteo a Roma, pioggia in arrivo per Natale: le previsioni fino al 27 dicembre - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 23-12-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 19h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 1.9 °C Umidità: 56 % Pressio… - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma -