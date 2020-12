METEO Italia. Irrompe l’Artico. Verso un Natale con maltempo, vento, neve (Di mercoledì 23 dicembre 2020) METEO SINO AL 29 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il dominio del campo di alta pressione inizia gradualmente a cedere lungo il suo perimetro settentrionale, eroso dalle crescenti infiltrazioni d’aria umida innescate da una depressione in approfondimento sul Canale della Manica. Siamo dinanzi alle prime manovre invernali a livello europeo, con l’affondo di una saccatura sospinta dalla discesa di un imponente blocco d’aria artica. Aumentano le nubi sull’Italia, specie sulle regioni occidentali, ma è l’anteprima di un peggioramento che prenderà forma già nella Vigilia di Natale. L’aspetto METEO più importante sarà però legato al fronte d’irruzione artica, che progressivamente scenderà dal Nord Europa per avvicinarsi a grandi falcate Verso la nostra Penisola. La giornata di Natale ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020)SINO AL 29 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il dominio del campo di alta pressione inizia gradualmente a cedere lungo il suo perimetro settentrionale, eroso dalle crescenti infiltrazioni d’aria umida innescate da una depressione in approfondimento sul Canale della Manica. Siamo dinanzi alle prime manovre invernali a livello europeo, con l’affondo di una saccatura sospinta dalla discesa di un imponente blocco d’aria artica. Aumentano le nubi sull’, specie sulle regioni occidentali, ma è l’anteprima di un peggioramento che prenderà forma già nella Vigilia di. L’aspettopiù importante sarà però legato al fronte d’irruzione artica, che progressivamente scenderà dal Nord Europa per avvicinarsi a grandi falcatela nostra Penisola. La giornata di...

