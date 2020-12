Meteo ideale per chi ama la NEVE E che nevicate prossime settimane in Italia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Grannelle.Non giriamoci attorno: gli amanti dellasono in fibrillazione. Ci sono buone previsioni. E forse non solo loro perché dai, vedere laa Natale non è che capiti tutti giorni. Fatto sta che stiamo andando incontro a un periodoclimatico entusiasmante. Ormai ci siamo quasi e possiamo dirlo: farà freddo e nevicherà. Probabilmente dalla sera del 25 dicembre, allorquando un nucleo di aria molto fredda piomberà sulle nostre regioni. Un nucleo che si staccherà da un’ampia struttura depressionaria posizionata sull’Europa nordorientale, laddove il gelo si farà sentire eccome. Sarà un passaggio piuttosto rapido, è vero, però attenzione: quando il freddo piomberà sul Mediterraneo potrebbero scatenarsi contrasti termici ...

infoitinterno : Meteo ideale per chi ama la NEVE. Prossime settimane freddo e nevicate - CorriereQ : Meteo ideale per chi ama la NEVE. Prossime settimane freddo e nevicate -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo ideale

Meteo Giornale

Gran neve nelle prossime settimane. Non giriamoci attorno: gli amanti della neve sono in fibrillazione. Ci sono buone previsioni meteo. E forse non solo loro perché dai, vedere la neve a Natale non è ...Anche se non avete ospiti e celebrerete Natale e Vigilia solo con le persone conviventi o magari con i genitori anziani o i fratelli, indossate qualcosa che sia sì comodo ma al tempo stesso adatto ...