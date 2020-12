Meteo CAMPOBASSO peggiora da Natale. Fiocchi di neve

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)Ilsuera un cambiamento nella giornata diassociato ad un sensibile abbassamento della temperatura, che sarà decisamente percepito soprattutto il giorno di Santo Stefano, quando non è da escludere anche qualche fiocco di. I giorni successivi saranno abbastanza freddi, tipicamente invernali per, con la possibilità di qualche pioggia o nevischio nella giornata di sabato, così pure anche nella giornata di lunedì. Unmento abbastanza importante è atteso martedì, quando transiterà una forte perturbazione. Ma sue attesa pioggia. Quantomeno sino a fine anno non si prevedono ondate di gelo in città. Giovedì 24: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a ...