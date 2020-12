Meteo BOLOGNA peggioramento per Natale con fiocchi di neve (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Meteo BOLOGNAIl Meteo su BOLOGNA per la giornata di vigilia temperatura decisamente mite per il periodo, con cielo Ancona nuvoloso. Una tale è atteso un cambiamento delle condizioni Meteo, ma parrebbe che la possibilità di precipitazioni si è ridotta sensibilmente. Ci sarà un calo della temperatura. In compenso il peggioramento dovrebbe avvenire nel corso della giornata del 26 dicembre, con precipitazioni abbondanti. Al termine dell’evento Meteo potrebbe cadere nevischio. I giorni successivi vedranno un temporaneo miglioramento per domenica, mentre lunedì si prevede un sensibile peggioramento, con la possibilità di pioggia abbondante. La neve dovrebbe cadere sull’Appennino. I giorni successivi le condizioni Meteo ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020)Ilsuper la giornata di vigilia temperatura decisamente mite per il periodo, con cielo Ancona nuvoloso. Una tale è atteso un cambiamento delle condizioni, ma parrebbe che la possibilità di precipitazioni si è ridotta sensibilmente. Ci sarà un calo della temperatura. In compenso ildovrebbe avvenire nel corso della giornata del 26 dicembre, con precipitazioni abbondanti. Al termine dell’eventopotrebbe cadere nevischio. I giorni successivi vedranno un temporaneo miglioramento per domenica, mentre lunedì si prevede un sensibile, con la possibilità di pioggia abbondante. Ladovrebbe cadere sull’Appennino. I giorni successivi le condizioni...

ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 13° C e minima di 6° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori - Vivodisogniebas : RT @CentrometeoER: Peggiora per NATALE con ritorno della NEVE fino a bassa quota???? ??Tutti i dettagli nelle nostre previsioni aggiornate h… - ideal_modena : RT @CentrometeoER: Peggiora per NATALE con ritorno della NEVE fino a bassa quota???? ??Tutti i dettagli nelle nostre previsioni aggiornate h… - ModenaDintorni : RT @CentrometeoER: Peggiora per NATALE con ritorno della NEVE fino a bassa quota???? ??Tutti i dettagli nelle nostre previsioni aggiornate h… - CentrometeoER : Peggiora per NATALE con ritorno della NEVE fino a bassa quota???? ??Tutti i dettagli nelle nostre previsioni aggiorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo BOLOGNA Meteo BOLOGNA: oggi e domani cielo coperto, Venerdì 25 pioggia mista a neve iL Meteo Tag: Meteo BOLOGNA

Meteo BOLOGNA Il meteo su Bologna per la giornata di vigilia temperatura decisamente mite per il ...

Meteo BOLOGNA peggioramento per Natale con fiocchi di neve

Il meteo su Bologna per la giornata di vigilia temperatura decisamente mite per il periodo, con cielo Ancona nuvoloso. Una tale è atteso un cambiamento delle condizioni meteo, ma parrebbe che la possi ...

Meteo BOLOGNA Il meteo su Bologna per la giornata di vigilia temperatura decisamente mite per il ...Il meteo su Bologna per la giornata di vigilia temperatura decisamente mite per il periodo, con cielo Ancona nuvoloso. Una tale è atteso un cambiamento delle condizioni meteo, ma parrebbe che la possi ...