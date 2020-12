Messi stacca Pelé, 644 gol per il Barcellona. Lineker sicuro: “Nessuno lo batterà mai perché…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C'è anche Lionel Messi tra i marcatori del Barcellona nello 0-3 rifilato in campionato al Valladolid. I blaugrana trovano il successo e La Pulce il suo 644 gol con la maglia dei catalani. Una rete che permette al 10 argentino di migliorare il recente record di marcature con una singola squadra, staccando definitivamente Pelé, raggiunto da poco in cima a questa particolare classifica. Tanti i messaggi di complimenti ricevuti dal calciatore, compresi quelli di Gary Lineker che sui social si è detto sicuro che Nessuno mai potrà battere questo traguardo incredibile.Su Twitter l'ex calciatore ha detto: "Lionel Messi ha segnato il suo 644esimo gol con il Barcellona. Ha battuto il record di Pelé per il maggior numero di gol ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C'è anche Lioneltra i marcatori delnello 0-3 rifilato in campionato al Valladolid. I blaugrana trovano il successo e La Pulce il suo 644 gol con la maglia dei catalani. Una rete che permette al 10 argentino di migliorare il recente record di marcature con una singola squadra,ndo definitivamente, raggiunto da poco in cima a questa particolare classifica. Tanti i messaggi di complimenti ricevuti dal calciatore, compresi quelli di Garyche sui social si è dettochemai potrà battere questo traguardo incredibile.Su Twitter l'ex calciatore ha detto: "Lionelha segnato il suo 644esimo gol con il. Ha battuto il record diper il maggior numero di gol ...

Ultime Notizie dalla rete : Messi stacca Messi stacca Pelé, 644 gol per il Barcellona. Lineker sicuro: “Nessuno lo batterà mai perché…” ItaSportPress Messi stacca Pelé, 644 gol per il Barcellona. Lineker sicuro: “Nessuno lo batterà mai perché…”

Su Twitter l’ex calciatore ha detto: “Lionel Messi ha segnato il suo 644esimo gol con il Barcellona. Ha battuto il record di Pelé per il maggior numero di gol con una singola maglia. Questo è un risul ...

