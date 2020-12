Messi ha superato Pelé: ieri contro il Valladolid ha segnato il 644esimo con la maglia del Barça (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lionel Messi ha segnato il gol numero 644 con la maglia del Barcellona e ha superato il record di Pelé. Infatti le reti di O Rey con la stessa maglia, quella del Santos, sono state 643. Dopo averlo raggiunto con il gol segnato al Valencia sabato scorso, ieri contro il Valladolid, il Barça ha vinto 3-0 in trasferta e quella di Messi è stata la segnatura con il valore simbolico più alto, sebbene sia stato il terzo gol della gara. Messi ha poi commentato così sul suo profilo Instagram: “Quando ho iniziato a giocare a calcio non avrei mai pensato di battere nessun record, soprattutto non quello di Pelé. Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lionelhail gol numero 644 con ladel Barcellona e hail record di. Infatti le reti di O Rey con la stessa, quella del Santos, sono state 643. Dopo averlo raggiunto con il golal Valencia sabato scorso,il, ilha vinto 3-0 in trasferta e quella diè stata la segnatura con il valore simbolico più alto, sebbene sia stato il terzo gol della gara.ha poi commentato così sul suo profilo Instagram: “Quando ho iniziato a giocare a calcio non avrei mai pensato di battere nessun record, soprattutto non quello di. Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno ...

