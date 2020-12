Mercato Juventus, Paratici sfida il Milan per la punta francese classe 98 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mercato Juventus – Alvaro Morata sta disputando una grande stagione. L’attaccante bianconero da quando è arrivato non ha mai smesso di segnare o regalare assist. Ma nella rosa della Juventus manca un’alternativa allo spagnolo. Paratici cerca una punta. I nomi che circolano con più insistenza sono quelli di Milik e Giroud, senza dimenticare le piste che portano a Piatek e Depay, oltre ad un possibile ritorno a Torino di Llorente. Inoltre, da tenere sotto osservazione anche il profilo di Odsonne Edouard, rivelazione del Celtic Glasgow. Mercato Juventus, Edouard del Celtic nel mirino Il centravanti francese classe ’98 era stato già accostato nelle scorse settimane ai campioni d’Italia e, stando a ‘Tuttosport’, rappresenterebbe un ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020)– Alvaro Morata sta disputando una grande stagione. L’attaccante bianconero da quando è arrivato non ha mai smesso di segnare o regalare assist. Ma nella rosa dellamanca un’alternativa allo spagnolo.cerca una. I nomi che circolano con più insistenza sono quelli di Milik e Giroud, senza dimenticare le piste che portano a Piatek e Depay, oltre ad un possibile ritorno a Torino di Llorente. Inoltre, da tenere sotto osservazione anche il profilo di Odsonne Edouard, rivelazione del Celtic Glasgow., Edouard del Celtic nel mirino Il centravanti’98 era stato già accostato nelle scorse settimane ai campioni d’Italia e, stando a ‘Tuttosport’, rappresenterebbe un ...

mrrandomxxv : La #Juventus sfida #Tottenham e #United sul mercato. L'obiettivo? Gioca in #SerieA ?? i dettagli… - davideinno85 : RT @mirkonicolino: La decisione era già stata presa, ma la sconfitta di ieri sera sembra abbia dato il definitivo input: la #Juventus farà… - Josto51037271 : RT @mirkonicolino: La decisione era già stata presa, ma la sconfitta di ieri sera sembra abbia dato il definitivo input: la #Juventus farà… - LordGalurd : RT @mirkonicolino: La decisione era già stata presa, ma la sconfitta di ieri sera sembra abbia dato il definitivo input: la #Juventus farà… - adrysorry : #Pirloout Come ho sempre detto Pirlo doveva fare più esperienza con altre squadre non iniziare direttamente a guida… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus, colpo gratis per l'attacco: l'idea di Paratici Virgilio Sport Paganini: "Gattuso ha l'accordo col Napoli. Le squadre interessate a Papu Gomez"

Paolo Paganini, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato un'intervista ai microfoni ... Il giocatore ha un grande rapporto con il presidente Percassi, ma nella prossima sessione partirà. La ...

Mercato Juventus, Paratici sfida il Milan per la punta francese classe 98

MERCATO JUVENTUS – Alvaro Morata sta disputando una grande stagione. L’attaccante bianconero da quando è arrivato non ha mai smesso di segnare o regalare assist. Ma nella rosa della Juventus manca ...

Paolo Paganini, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato un'intervista ai microfoni ... Il giocatore ha un grande rapporto con il presidente Percassi, ma nella prossima sessione partirà. La ...MERCATO JUVENTUS – Alvaro Morata sta disputando una grande stagione. L’attaccante bianconero da quando è arrivato non ha mai smesso di segnare o regalare assist. Ma nella rosa della Juventus manca ...