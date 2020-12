Mercato – Interesse del Bologna per Lindstrom

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Jesper, nuovo talento del calcio danese, piace in Italia e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,e Sampdoria hanno avviato i contatti con il Brondby per il talento classe 2000.

Tuttobolognaweb

Jesper Lindstrom, nuovo talento del calcio danese, piace in Italia e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Bologna e Sampdoria hanno avviato i contatti con il Brondby per il talento cl ...