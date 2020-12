Mauro Bellugi | amputate le gambe dopo il Covid | “Il coraggio me lo darà Alex Zanardi”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un dramma umano affrontato con grandissima dignità quello di, ex difensore di Inter, Bologna e Napoli. L’ex giocatore toscano, come riportano le cronache, ha subito l’amputazione di entrambe lea seguito degli effetti negativi di una lungodegenza in cui il-19 ci ha messo lo zampino., infatti, era stato ricoverato il 4 novembre perché positivo e durante il ricovero in ospedale le sue condizioni già complicate agli arti sono peggiorate. “Ho una malattia mediterranea che si chiama lipofosfilipi… e qualcos’altro, antipatica di una malattia che mi devo apposta dimenticare il suo nome. Chi arriva dalle paludi può soffrirne, e io sono nato in Maremma, anche mia mamma aveva ‘sta roba, anche mia figlia. La malattia però aveva bisogno di un socio, di un compagno di merende, e ...