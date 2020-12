Masterchef 10 | anticipazioni puntata 24 Dicembre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giovedì scorso è partita la nuova edizione del cooking show più famoso d’Italia:10. Al timone riconfermatissimi i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che durante la scorsahanno assegnato i primi 5 grembiuli bianchi. Gli aspiranti chef che hanno conquistato il loro palato sono stati: Azzurra, Antonio, Irish, Ilda e Alessandra. Ingrediente protagonista è stato soprattutto la pasta, in tutte le sue declinazioni. I giudici hanno selezionato circa una cinquantina di candidati tramite Zoom, aspettandoli al varco per la preparazione dei piatti. Non solo, gli chef hanno anche interrogato gli aspiranti in merito alla storia della cucina. I superstiti, oltre ai 5 già di diritto in Masterclass, sono risultati essere altri 28, a cui hanno dato i grembiuli grigi. Tra loro, solo 16 entreranno definitivamente ...