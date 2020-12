Massimo Cannoletta lascia L’eredità | il super campione si congeda | “Vado a fare il presepe”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ha portato a casa una cifra vicina ai 300 mila euro ilche oggi, si èto da. Non perchè ha perso, anzi. Anche nella puntata dedi oggi, 23 dicembre 2020, ildel quiz di Rai 1, è arrivato alla fine, ma prima di affrontare la sfida per la ghigliottina ha annunciato la sua decisione. Ha scelto di abbandonare. Ha chiesto la parola a Flavio Insinna e ha salutato tutti: “Flavio,il“. Una bella frase per dire che è arrivato il momento di tornare a casa. Come saprete le puntate devengono registrate, per cui immaginiamo che quello che abbiamo visto oggi sia successo ...