Massa Lubrense | famiglia stroncata dal Covid | 70enne muore dopo fratello e madre

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Unadi, positiva al, è venuta a mancarela scomparsa di altri due suoi familiari, ile la. Ne dà notizia Lorenzo Balducelli, sindaco di: “E’ venuta a mancareche ile lahanno subito la stessa sorte. Un’interacolpita in modo durissimo dal virus in pochissimo tempo. Non ho parole per esprimere ai familiari la mia partecipazione a questo dolore. Assicuro solo la mia vicinanza e facendomi interprete dei sentimenti di tutti i cittadini diesprimo ...