Marvel Studios: annunciato il musical di Capodanno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Arriva il concerto di Capodanno del Marvel Cinematic Universe. Ad annunciarlo Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios I Marvel Studios hanno annunciato una performance musicale che verrà distribuita nella notte di Capodanno e che sarà seguita da una preview di quello che ci attende nel 2021. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios ha dichiarato che assisteremo al musical durante il concerto di Capodanno di Bilibili, un sito particolarmente popolare tra i giovanissimi in Cina. Non è un caso che sia stata scelta proprio la Cina come target di riferimento per la rappresentazione: il paese è infatti uno dei più redditizi in termini di box offices al mondo.

