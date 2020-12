Marika Fruscio hot | seno esplosivo col cappello di Babbo Natale FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)è hot come sempre. La showgirl, volto noto delle tv locali napoletane, ha pubblicato unatratta dalla trasmissione di ieri in cui mette in mostra ile in più indossa un caratteristicoa tema natalizio, quello di, rendendo ulteriormente più sexy lo scatto che vi proponiamo di seguito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@10) SportFace.