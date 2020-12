Maria De Filippi “tradisce” Mara Venier: il retroscena sulla sua vita privata (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Maria De Filippi e Mara Venier, in un’intervista rilasciata in coppia, parlano della loro privata e professionale, rivelando un incredibile aneddoto sul futuro della conduttrice di Domenica In. Ecco cosa hanno detto. Intervista doppia Due volti storici della televisione italiana che, negli ultimi anni, stanno dominando rispettivamente il campo della Rai e della Mediaset. Mara L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020)De, in un’intervista rilasciata in coppia, parlano della loroe professionale, rivelando un incredibile aneddoto sul futuro della conduttrice di Domenica In. Ecco cosa hanno detto. Intervista doppia Due volti storici della televisione italiana che, negli ultimi anni, stanno dominando rispettivamente il campo della Rai e della Mediaset.L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

IlContiAndrea : Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - Amoroso997 : RT @MediasetPlay: La nostra super ospite di #VerissimoMerryXmas? La regina indiscussa della tv... Maria De Filippi ?? Sabato non perdete, d… - fabio_blob_ : RT @MediasetPlay: La nostra super ospite di #VerissimoMerryXmas? La regina indiscussa della tv... Maria De Filippi ?? Sabato non perdete, d… - MediasetPlay : La nostra super ospite di #VerissimoMerryXmas? La regina indiscussa della tv... Maria De Filippi ?? Sabato non perd… - impaziente0 : Ho appena visto uno con le mascherine tipo schermo di plastica trasparente come Maria De Filippi che emozione -