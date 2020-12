Maradona, la rivelazione dopo l’autopsia: nessun farmaco per curare la cardiopatia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È passato ormai quasi un mese dalla sua morte. Eppure, Diego Armando Maradona continua a far parlare di sé. Questa volta, però, è l'esito dell'autopsia a far discutere e il motivo ha dell'incredibile. Infatti, secondo quanto si apprende da diversi media tra cui AS, si sarebbe scoperto che El Pibe de Oro non veniva curato con i farmaci adatti.L'esito dell'autopsia di Maradonacaption id="attachment 1056421" align="alignnone" width="480" Stadio San Paolo Maradona (getty images)/captionI primi esiti dell'autopsia sul corpo di Maradona confermano che il Diez non riceveva le corrette cure mediche per le sue condizioni cardiache. Già il primo sopralluogo nella sua abitazione, all'indomani del decesso, aveva fatto emergere come l'ambiente in cui viveva non fosse adatto ad un paziente in riabilitazione post operatoria per un ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È passato ormai quasi un mese dalla sua morte. Eppure, Diego Armandocontinua a far parlare di sé. Questa volta, però, è l'esito dell'autopsia a far discutere e il motivo ha dell'incredibile. Infatti, secondo quanto si apprende da diversi media tra cui AS, si sarebbe scoperto che El Pibe de Oro non veniva curato con i farmaci adatti.L'esito dell'autopsia dicaption id="attachment 1056421" align="alignnone" width="480" Stadio San Paolo(getty images)/captionI primi esiti dell'autopsia sul corpo diconfermano che il Diez non riceveva le corrette cure mediche per le sue condizioni cardiache. Già il primo sopralluogo nella sua abitazione, all'indomani del decesso, aveva fatto emergere come l'ambiente in cui viveva non fosse adatto ad un paziente in riabilitazione post operatoria per un ...

