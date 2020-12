Maradona | la figlia Giannina attacca | “Ma quale droga e alcol | figli di pu…”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dall’Argentina appare ormai chiaro che alla base della morte di Diego Armandonon vi è l’assunzione di. Lo riporta Olè, che cita fonti vicine ai periti che si sono occupati dell’autopsia. Per la precisione, si tratta di una cardiopatia non curata come si sarebbe dovuto: “Era una miocardiopatia dilata, non è stata trovata nel suo corpo alcuna medicina per la sua cardiopatia”. E intanto ladel Pibe de Oro,duramente chi continua a sposare la tesi delle sostanze stupefacenti e degliici: “Moltidi p…si aspettavano di trovare dall’autopsia di mio padre tracce di. Io non sono un dottore, ma lo vedevo molto gonfio, aveva una voce ...