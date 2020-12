Mara Venier e il grande annuncio | ha scelto la sua erede Ecco chi è

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)arrivata ormai all’età di 70 anni lavora sempre meno e negli ultimi giorni ha designato la sua degnaIn queste ore è tutto un toto-nome su chi condurrà nella stagione televisive 2021 il programma storico: Domenica In. E’ un posto ambito da tante conduttrici Rai, bella piazza e bella visibilità. Dopo l’abbandono di, splendida 70enne, in tante ambiscono al format di punta del palinsesto. La bella veneziana ha deciso dopo il successo ritrovato degli ultimi anni di ritirarsi a vita privata e di dedicarsi al marito Nicola e di fare la nonna a tempo pieno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La conduzione di ...

Mara Venier al comando di Domenica In, ha sempre detto che nelle sue trasmissioni invita solo chi vuole lei e chi le sta simpatico e mai qualcuno solo perché deve farlo. E così sempre gli ospiti della ...Mara Venier e Maria De Filippi si confessano a cuore aperto sul settimanale Oggi in edicola. Con un’esclusiva e inedita intervista doppia. Come due amiche per la pelle – FOTO MAI VISTE | VIDEO PRIVATO ...