Manovra | tetti farmaci | Hausermann Egualia | «Giusto l' obiettivo del riequilibrio | profili diillegittimità nella soluzione scelta»

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Roma, 23 dicembre 2020) - Con le modifiche alla procedura di payback per il 2018 e 2019 si rischia una nuova stagione di contenziosi Roma, 23 dicembre 2020 – «Come aziende del comparto degli equivalenti ci siamo sempre battuti per ildeidella farmaceutica pubblica, alla luce del costante disavanzo della spesa ospedaliera, tradizionalmente sottostimata. Un emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera al Disegno di Legge di Bilancio per il 2021 - che si poneva questodi– introduce però un percorso recante importanti criticità edi illegittimità, che rischiano di far proseguire una stagione di contenziosi che speravamo di poter considerare chiusa per sempre». Questo il commento di Enrique Häusermann (presidente ...