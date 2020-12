Manovra: il testo all’esame della Camera, il voto finale domenica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – È ancora all’esame della Camera dei Deputati il disegno di legge di Bilancio per il 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Secondo la tabella di marcia redatta dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, oggi è prevista la fiducia al maxiemendamento approvato in Commissione Bilancio nei giorni scorsi, mentre il voto finale sul testo è atteso per domenica 27 dicembre. Dal 28 dicembre la palla passerà al Senato che dovrà dare il via libera entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Per tali ragioni, con ogni probabilità la lettura a Palazzo Madama sarà “blindata”. Si tratta di una Manovra da 40 miliardi dopo il passaggio in Commissione che con i suoi 254 emendamenti ha portato un incremento delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – È ancoradei Deputati il disegno di legge di Bilancio per il 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Secondo la tabella di marcia redatta dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, oggi è prevista la fiducia al maxiemendamento approvato in Commissione Bilancio nei giorni scorsi, mentre ilsulè atteso per27 dicembre. Dal 28 dicembre la palla passerà al Senato che dovrà dare il via libera entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Per tali ragioni, con ogni probabilità la lettura a Palazzo Madama sarà “blindata”. Si tratta di unada 40 miliardi dopo il passaggio in Commissione che con i suoi 254 emendamenti ha portato un incremento delle ...

RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Manovra, le misure: dagli incentivi per gli occhiali al “bonus chef”. Revisione auto aumenta di 10 euro (tutte le misure… - JattoniDallAsen : RT @Daniele_Manca: Manovra, le misure: dagli incentivi per gli occhiali al “bonus chef”. Revisione auto aumenta di 10 euro (tutte le misure… - JohnHard3 : Legge di Bilancio 2021, testo in approvazione: ecco cosa prevede - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Manovra, tutti i mini #bonus: 16 mila euro per mobili ed elettrodomestici - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Manovra, tutti i mini #bonus: 16 mila euro per mobili ed elettrodomestici -