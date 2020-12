**Manovra: governo assente, sospesa seduta alla Camera** (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – sospesa per qualche minuto la seduta alla Camera, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio, per l’assenza dei rappresentanti del governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) –per qualche minuto laCamera, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dalsulla legge di Bilancio, per l’assenza dei rappresentanti del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Marilenapas : RT @rtl1025: ?? 'Non condividiamo l'impianto della manovra finanziaria, non impattano sul sistema economico, sono soldi distribuiti a pioggi… - beneventoapp : Manovra: governo pone fiducia alla Camera: Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Come previsto, il governo ha posto alla Came… - beneventoapp : Manovra: governo pone fiducia alla Camera: Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Come previsto, il governo ha posto alla Came… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Manovra, il governo pone la fiducia alla Camera - repubblica : Manovra, il governo pone la fiducia alla Camera -