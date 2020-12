Mamma morta, Monica lascia 3 figlie: da poco era scomparso il marito (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una immane tragedia colpisce una famiglia, con la scomparsa di una Mamma morta di colpo. Qualche mese fa era toccato anche al suo coniuge. Le tragedie avvengono anche a Natale, come la comunità di Moconesi ha potuto constatare. Si tratta di un piccolo centro abitato situato all’interno del territorio di Genova, in Valfontanabuona. Qui c’è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una immane tragedia colpisce una famiglia, con la scomparsa di unadi colpo. Qualche mese fa era toccato anche al suo coniuge. Le tragedie avvengono anche a Natale, come la comunità di Moconesi ha potuto constatare. Si tratta di un piccolo centro abitato situato all’interno del territorio di Genova, in Valfontanabuona. Qui c’è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

caspivnmoon : buongiorno a tutti, oggi mamma mi morta al sushi ?????????????????? - buzzi_fiorella : @Ferula18 È una cosa tremenda l'ho vissuta in prima persona con la.mia mamma, morta il 2 ottobre non di Covid, ma s… - NoSense27271687 : @Mimmo318 @GiorgiaMeloni Mia mamma era un'altra ed è morta, la tua non so!! - daniele19921 : RT @patriziacpepe1: @MauroLeonardi3 Per una mamma morta in Sicilia , per Emilio e tutti i giovani! Grazie - Renzoita1 : RT @Corriere: Firenze, pubblica la chat con la mamma morta di Covid a 55 anni: «Ecco il virus, basta ... -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma morta Mamma morta a 45 anni dopo la visita in ospedale, indagato un medico La Nuova Venezia La madre di Gaia: «Il pm ha creduto a testi che poi si sono contraddetti»

Dopo la condanna, Pietro: «Che succede adesso?» La mamma di Gaia, Gabriella Saraceni, lo ribadisce: «Gaia e Camilla non erano due pazze drogate chehanno provato a uccidersi passando col rosso o fuori ...

Morta prima del parto Un’embolia la causa Ancora grave la figlia

Si attende il nulla osta per i funerali della giovane impiegata. Intanto il padre ha avviato una raccolta fondi per Neonatologia ...

Dopo la condanna, Pietro: «Che succede adesso?» La mamma di Gaia, Gabriella Saraceni, lo ribadisce: «Gaia e Camilla non erano due pazze drogate chehanno provato a uccidersi passando col rosso o fuori ...Si attende il nulla osta per i funerali della giovane impiegata. Intanto il padre ha avviato una raccolta fondi per Neonatologia ...