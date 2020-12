Ma davvero? Veronica Gentili va in onda vestita così: qui Torino, un pesantissimo sospetto | Video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Hai capito, Veronica Gentili? Spesso e volentieri ci ha proposto look audaci nel corso delle sue conduzioni o apparizioni televisive. E non ha fatto eccezione nella puntata di Stasera Italia in onda su Rete 4 martedì 22 dicembre. Eccola al timone della trasmissione, nel Video qui sotto alle ultime battute della puntata, vestita così come la potete vedere: una maglia metà nera e metà bianca, attillatissima, una sorta di "omaggio" alla Juventus nella sera del disastro contro la Fiorentina. A concludere il look, una vistosissima scollatura. Insomma, look audace e molto sexy. Un look che però non ha portato fortuna ai bianconeri, affatto... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Hai capito,? Spesso e volentieri ci ha proposto look audaci nel corso delle sue conduzioni o apparizioni televisive. E non ha fatto eccezione nella puntata di Stasera Italia insu Rete 4 martedì 22 dicembre. Eccola al timone della trasmissione, nelqui sotto alle ultime battute della puntata,come la potete vedere: una maglia metà nera e metà bianca, attillatissima, una sorta di "omaggio" alla Juventus nella sera del disastro contro la Fiorentina. A concludere il look, una vistosissima scollatura. Insomma, look audace e molto sexy. Un look che però non ha portato fortuna ai bianconeri, affatto...

BHXG90bis : @TataChips86 Tra le mie preferite ci sono Buffy, The OC, Veronica Mars, Downton Abbey, Una mamma per amica, Friends… - ambiguitalella : @noname03511041 Sì, Veronica e Sarah ne passarono tante con Mauro, ma non le divideva nessuno davvero! - veronica_pr2 : Ora spero non si sia fermata in stanza solo per riportare le cose a sonia perché davvero vado in quella casa e la brucio #rosmello - veronica_rosset : RT @ricpuglisi: Ci sono davvero delle agenzie di comunicazione che spingono per la partecipazione di giornalisti ai talk show politici? Se… - veronica_rosset : @mariolavia @BimbiMeb Davvero? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : davvero Veronica Ferdinando Scianna, il ritratto fotografico doppiozero Il Rigoletto: Veronica Gentili Gli immutabili

Veronica Gentili racconta i mesi di questa lunga quarantena ... con le sue previsioni e i suoi consigli, davvero una Cassandra. E invece oggi che i contagi superano i 10.000 e che torna a tirare aria ...

"Gli immutabili", il diario (intimo) di Veronica Gentili. IL RIGOLETTO

Un diario che diventa un racconto in cui tutti possiamo riconoscerci: incontri in videochiamata, occhiate sospettose e sguardi di seduzione con le mascherine ...

Veronica Gentili racconta i mesi di questa lunga quarantena ... con le sue previsioni e i suoi consigli, davvero una Cassandra. E invece oggi che i contagi superano i 10.000 e che torna a tirare aria ...Un diario che diventa un racconto in cui tutti possiamo riconoscerci: incontri in videochiamata, occhiate sospettose e sguardi di seduzione con le mascherine ...