M5S va contro il Governo sulla Tav

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) M5silTav. In Commissione Trasporti alla Camera questa mattina all’ordine del giorno c’era il voto su una risoluzione della maggioranza, a firma Gariglio (Pd), nella quale - con la premessa di dare l’ok al proseguimento dell’accordo con Telt e Ferrovie per il pianoTav - si chiedeva la rinegoziazione dell’intesa con la Ue, affinchè sia diminuita la parte legata al finanziamento dell’Italia e aumentata la quota di Bruxelles, ma allo stesso tempo si concedevano 100 milioni in più da destinare ai territori italiani interessati dall’opera. Ilcon la sottosegretaria dem Morani aveva espresso parere favorevole. Il M5s - riferiscono fonti parlamentari all’AGI ricostruendo quanto accaduto questa mattina a Montecitorio - ha detto di voler depositare una mozione alternativa e ...