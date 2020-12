Lutto nel mondo della moda: è morto Giorgio Gucci (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È morto all’età di 92 anni Giorgio Gucci, uno dei cinque nipoti di Guccio Gucci fondatore della nota Maison fiorentina. Si è spento a Barcellona, città in cui si era trasferito ormai da diversi anni. A comunicare la triste notizia è stata la famiglia attraverso una nota stampa nella quale ha ricordato l’imprenditore come un uomo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Èall’età di 92 anni, uno dei cinque nipoti difondatorenota Maison fiorentina. Si è spento a Barcellona, città in cui si era trasferito ormai da diversi anni. A comunicare la triste notizia è stata la famiglia attraverso una nota stampa nella quale ha ricordato l’imprenditore come un uomo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

NTR24 : A Limatola lutto cittadino e bandiera a mezz’asta per la morte del consigliere Giulio Marotta… - _wontaeland : @sottaeona Sono ancora in lutto per l'album dei Bitti che mi è arrivato rovinato, ma ho già chiesto la sostituzione… - simonabastiani : Lutto nel cinema francese: morto Claude Brasseur. Era il papà di Vic ne “Il Tempo delle mele” #brasseur… - DonnaGlamour : Lutto nel mondo della moda: è morto Giorgio Gucci - SardiniaPost : È morto a 60 anni l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, portato via da un male con cui stava l… -