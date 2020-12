L’Ungheria blinda il matrimonio etero | tutti a stracciarsi le vesti Ma in Italia vale lo stesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Vittorio De Vecchi Acoloro che si sono stracciati lequalche giorno fa all’apprendere che il parlamento ungherese, su iniziativa del noto autocrate Orban Viktor, ha approvato una nuova legge che definisce espressamente ilcome unione tra persone di sesso diverso, vorrei ricordare che anche inil, pur non esistendo alcuna previsione di legge esplicita in tal senso, è considerato esclusivo appannaggio delle coppie. Una decina d’anni fa, una coppia omosessuale impugnò il rifiuto dell’ufficiale di stato civile del comune di Venezia di procedere alla pubblicazione die riuscì a far approdare il caso al cospetto della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 138/2010 la Corte non si limitò a passare la patata ...