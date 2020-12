L’ultima arma contro il coronavirus: la tecnologia dell’irradiazione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sviluppare una nuova tecnologia per uccidere il coronavirus mediante l’irradiazione. È questo l’ultimo obiettivo della China National Nuclear Corporation (Cnnc) che, assieme ad altre organizzazioni cinesi, è al lavoro per ideare un sistema potenzialmente rivoluzionario. Le prime indiscrezioni, desumibili dalle simulazioni fin qui effettuate, parlano chiaro: l’irradiazione sarà utilizzata per sanificare la catena del freddo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sviluppare una nuovaper uccidere ilmediante l’irradiazione. È questo l’ultimo obiettivo della China National Nuclear Corporation (Cnnc) che, assieme ad altre organizzazioni cinesi, è al lavoro per ideare un sistema potenzialmente rivoluzionario. Le prime indiscrezioni, desumibili dalle simulazioni fin qui effettuate, parlano chiaro: l’irradiazione sarà utilizzata per sanificare la catena del freddo InsideOver.

arcupede : @robersperanza Un'arma in più per fare la roulette russa con i tuoi cabasisi. Come è stata improvvisa la caduta del… - erpedrini : RT @antonio_bordin: #Ricciardi: oddio, c’è il virus inglese, ora lockdown integrale e scuole chiuse. La #varianteinglese è solo l’ultima a… - allemacc : RT @antonio_bordin: #Ricciardi: oddio, c’è il virus inglese, ora lockdown integrale e scuole chiuse. La #varianteinglese è solo l’ultima a… - maurogab1 : RT @antonio_bordin: #Ricciardi: oddio, c’è il virus inglese, ora lockdown integrale e scuole chiuse. La #varianteinglese è solo l’ultima a… - EkaterinaVA8 : RT @antonio_bordin: #Ricciardi: oddio, c’è il virus inglese, ora lockdown integrale e scuole chiuse. La #varianteinglese è solo l’ultima a… -