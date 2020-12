“L’Ue ha limitato acquisti del vaccino Pfizer per non danneggiare Sanofi”, le accuse di Spiegel (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Sui Vaccini covid L’Ue sembra aver puntato su quelli sbagliati e le dosi potrebbero essere insufficienti. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel in questa decisione non ha contato solo la necessità delL’Ue di riservarsi tutte le possibilità future sul vaccino covid ma soprattutto considerazioni di origini politiche. Dall’estate scorsa la Commissione europea ha deciso di intervenire massicciamente nel mercato dei vaccini covid siglando numerosi contratti con tutte le principali case farmaceutiche impegnate nello sviluppo di vaccini contro il coronavirus tuttavia, nonostante la potenza economica messa in campo, oggi anche con i primi via libera dell’Ema, tutta L’Ue si vede ancora costretta fare i conti con una mancanza consistente di dosi necessarie per ottenere una immunità di gregge. In pratica ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Sui Vaccini covidsembra aver puntato su quelli sbagliati e le dosi potrebbero essere insufficienti. Secondo il settimanale tedesco Derin questa decisione non ha contato solo la necessità deldi riservarsi tutte le possibilità future sulcovid ma soprattutto considerazioni di origini politiche. Dall’estate scorsa la Commissione europea ha deciso di intervenire massicciamente nel mercato dei vaccini covid siglando numerosi contratti con tutte le principali case farmaceutiche impegnate nello sviluppo di vaccini contro il coronavirus tuttavia, nonostante la potenza economica messa in campo, oggi anche con i primi via libera dell’Ema, tuttasi vede ancora costretta fare i conti con una mancanza consistente di dosi necessarie per ottenere una immunità di gregge. In pratica ...

pfvalentino : Lo Spiegel accusa l'Ue di aver comprato pochi vaccini BioNTech per non danneggiare i francesi di Sanofi - LucianoStella : Se fosse vero la @vonderleyen si dovrebbe dimettere. @derspiegel #Covid_19 #vaccine @PfizerEUPolicy @sanofi… - micheleBr : Vaccino Covid, lo Spiegel: «L’Ue ha limitato gli acquisti da Pfizer-BioNTech per non danneggiare Sanofi» #Europa #maiali - IOcells : RT @Corriere: ‘L’Ue ha comprato pochi vaccini BioNTech per non danneggiare Sanofi’. La Commissione smentisce - serenel14278447 : Lo Spiegel accusa l'Ue di aver comprato pochi vaccini BioNTech per non danneggiare i francesi di Sanofi -

