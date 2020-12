Lotta, il nuovo calendario internazionale del 2021: le Ranking Series di Roma spostate ad inizio marzo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La UWW ha rivisto la programmazione delle prime manifestazioni che andranno a comporre il calendario 2021: si ripartirà a marzo, con le Ranking Series di Roma inizialmente previste a gennaio, mentre gli Europei sono stati spostati da febbraio a fine aprile: si terranno sempre in Polonia, ma a Varsavia e non a Katowice. Sempre a Varsavia, invece, confermata a giugno la seconda tappa delle Ranking Series. I tornei di qualificazione olimpica su base continentale sono stati confermati a marzo, per l’Europa a Budapest, in Ungheria, dal 18 al 21, infine il torneo di qualificazione olimpica su base mondiale slitta di una settimana rispetto alla precedente programmazione e si terrà dal 2 al 9 maggio a Sofia, in Bulgaria. La UWW fa sapere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La UWW ha rivisto la programmazione delle prime manifestazioni che andranno a comporre il: si ripartirà a, con lediinizialmente previste a gennaio, mentre gli Europei sono stati spostati da febbraio a fine aprile: si terranno sempre in Polonia, ma a Varsavia e non a Katowice. Sempre a Varsavia, invece, confermata a giugno la seconda tappa delle. I tornei di qualificazione olimpica su base continentale sono stati confermati a, per l’Europa a Budapest, in Ungheria, dal 18 al 21, infine il torneo di qualificazione olimpica su base mondiale slitta di una settimana rispetto alla precedente programmazione e si terrà dal 2 al 9 maggio a Sofia, in Bulgaria. La UWW fa sapere ...

idolsmusicnews : Il 25 dicembre #playboicarti rilascerà il suo nuovo album in studio 'Whole Lotta Red'. - euronewsit : Abbiamo fatto un giro per Minsk con lo street artist Aleh Larychau, che ci ha mostrato come stencil, poster e mural… - MarianoKabal : @Cartabellotta Mi sa proprio che con o senza vaccino #COVID19,visti anche i numeri irrisori di scorte,la situazione… - MrLin27 : Abbiamo fatto un giro per Minsk con lo street artist Aleh Larychau, che ci ha mostrato come stencil, poster e mural… - EQonte : @Andrea__78XM @GagliardoneS Ciao Andrea! Buone feste a te e famiglia. Prepariamoci per un nuovo anno di lotta estrema! ?? -