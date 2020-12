L’olio italiano più buono nel ranking mondiale? È sardo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’olio San Giuliano piace nel mondo. I 32 premi di qualità conquistati nelle competizioni internazionali durante il 2020 hanno permesso all’azienda di posizionarsi al 20° posto nell’Evoo World ranking Oil Makers, la classifica annuale delle 100 migliori aziende olearie al mondo, nella quale l’Italia è comunque la prima nazione per qualità generale. Ma è la San Giuliano a svettare: testa, sede e terreni nel territorio del Nord Ovest della Sardegna, l’azienda piazza infatti ben 5 extravergini nella prestigiosa lista. I numerosi premi vinti da New York a Zurigo, da Tokyo a Londra, da Bari a Gerusalemme hanno permesso di scalare l’autorevole graduatoria internazionale, che vede in testa un olio spagnolo, con 33 premi internazionali ricevuti. Strategia, innovazione e investimenti alla base del successo, come spiega l’amministratore delegato Pasquale ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 23 dicembre 2020)San Giuliano piace nel mondo. I 32 premi di qualità conquistati nelle competizioni internazionali durante il 2020 hanno permesso all’azienda di posizionarsi al 20° posto nell’Evoo WorldOil Makers, la classifica annuale delle 100 migliori aziende olearie al mondo, nella quale l’Italia è comunque la prima nazione per qualità generale. Ma è la San Giuliano a svettare: testa, sede e terreni nel territorio del Nord Ovest della Sardegna, l’azienda piazza infatti ben 5 extravergini nella prestigiosa lista. I numerosi premi vinti da New York a Zurigo, da Tokyo a Londra, da Bari a Gerusalemme hanno permesso di scalare l’autorevole graduatoria internazionale, che vede in testa un olio spagnolo, con 33 premi internazionali ricevuti. Strategia, innovazione e investimenti alla base del successo, come spiega l’amministratore delegato Pasquale ...

