L’ok del Vaticano sul vaccino anti Covid e la disinformazione sui feti abortiti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I nostri lettori ci chiedono di verificare le notizie sulL’ok del Vaticano sul vaccino anti Covid. Il riscontro è presente su tutte le testate nazionali. A far discutere, più che altro, è l’espressione “moralmente accettabile” indirizzata alla presenza di cellule di “feti abortiti” che il Vaticano ha affermato di accettare in mancanza di altre chance. I vaccini, dunque, contengono cellule di feti abortiti? L’argomento ritorna ogni volta in cui si parla di vaccinazioni e soprattutto viene sbandierato specialmente dai convinti antivaccinisti per creare il caos e veicolarlo nei canali social. Facciamo chiarezza. Un articolo di Wired riporta il link alla nota originale pubblicata dalla Congregazione ... Leggi su bufale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I nostri lettori ci chiedono di verificare le notizie suldelsul. Il riscontro è presente su tutte le testate nazionali. A far discutere, più che altro, è l’espressione “moralmente accettabile” indirizzata alla presenza di cellule di “” che ilha affermato di accettare in mancanza di altre chance. I vaccini, dunque, contengono cellule di? L’argomento ritorna ogni volta in cui si parla di vaccinazioni e soprattutto viene sbandierato specialmente dai convintivaccinisti per creare il caos e veicolarlo nei canali social. Facciamo chiarezza. Un articolo di Wired riporta il link alla nota originale pubblicata dalla Congregazione ...

