Lockdown di Natale, da domani l’Italia sarà zona rossa. Pronta la stretta sui controlli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ancora 24 ore, poi scatterà il Lockdown previsto dal decreto di Natale che limita gli spostamenti nelle giornate festive e prefestive dal 24 dicembre al 6 gennaio. Negozi, bar e ristoranti saranno aperti ancora per un giorno e sarà possibile circolare liberamente nella propria Regione. A partire dalla mezzanotte della Vigilia, tutta l’Italia andrà per 10 giorni in zona rossa: sarà necessaria l’autocertificazione e gli spostamenti saranno consentiti solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità. Gabrielli chiede «attenzione e buonsenso» I controlli saranno intensificati, come ha ribadito la circolare che il capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi ha inviato ai prefetti. In particolare verranno effettuati ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ancora 24 ore, poi scatterà ilprevisto dal decreto diche limita gli spostamenti nelle giornate festive e prefestive dal 24 dicembre al 6 gennaio. Negozi, bar e ristoranti saranno aperti ancora per un giorno epossibile circolare liberamente nella propria Regione. A partire dalla mezzanotte della Vigilia, tuttaandrà per 10 giorni innecessaria l’autocertificazione e gli spostamenti saranno consentiti solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità. Gabrielli chiede «attenzione e buonsenso» Isaranno intensificati, come ha ribadito la circolare che il capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi ha inviato ai prefetti. In particolare verranno effettuati ...

redazioneiene : “L’ho preso da mia figlia, le avevo detto di non entrare in casa”. Ecco il rischio più grande per queste feste di N… - matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - Gfbrt : RT @valy_s: La #Francia da maggio ha riaperto le scuole e non le ha più richiuse nemmeno con l’ultimo #Lockdown.. E dopo il periodo di #Nat… - Italia_Notizie : Lockdown di Natale, domani scatta la zona rossa: 70 mila agenti. Controlli a tappeto in città e sulle autostrade -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Natale CORONAVIRUS: DECRETO NATALE, ITALIA quasi in LOCKDOWN fino alla BEFANA. Le REGOLE, i DIVIETI e le DEROGHE, VIDEO iLMeteo.it "Il menu di Natale? È un vero regalo"

Domani siamo tutti in zona rossa, quindi i ristoranti sono chiusi al pubblico, tuttavia in questo quadro c’è chi ha deciso di non lavorare, chi fa l’asporto e altri che inventano strategie per attirar ...

La “cucina itinerante” di The Rag in campo per la solidarietà ad Atripalda

«Se sei più “fortunato” degli altri costruisci un tavolo più lungo e non un recinto più alto! Pranzo sociale 2020, perché neanche il covid può fermare un cuore che ha deciso di donare! Grazie a chi ha ...

Domani siamo tutti in zona rossa, quindi i ristoranti sono chiusi al pubblico, tuttavia in questo quadro c’è chi ha deciso di non lavorare, chi fa l’asporto e altri che inventano strategie per attirar ...«Se sei più “fortunato” degli altri costruisci un tavolo più lungo e non un recinto più alto! Pranzo sociale 2020, perché neanche il covid può fermare un cuore che ha deciso di donare! Grazie a chi ha ...