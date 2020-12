LIVE Verona-Inter 1-2, DIRETTA Serie A calcio: Lautaro e Skriniar firmano le reti della vittoria. Pagelle e highlights (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 20.40 Ecco le Pagelle: Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Dawidowicz 6 (31? Lovato 4.5, 59? Gunter 5), Magnani 6, Ceccherini 6; Faraoni 6.5, Tameze 6.6, Veloso 6, Dimarco 6; Zaccagni 6 (54? Ruegg 5), Salcedo 5 (46? Ilic 6.5); Colley 6 (54? Lazovic 6). All. Juric 5.Inter (3-4-2-1): Handanovic 4.5; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Hakimi 7, Barella 6, Brozovic 6.5, Young 6; Lautaro Martinez 8 (88’ Gagliardini s.v.), Perisic 6 (71? Vidal 6); Lukaku 6. All. Conte 6. 20.35 Partita equilibrata che viene vinta dall’Inter grazie alla giocata di Lautaro Martinez e al colpo di testa di Skriniar, resta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.46 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 20.40 Ecco le(3-4-2-1): Silvestri 6.5; Dawidowicz 6 (31? Lovato 4.5, 59? Gunter 5), Magnani 6, Ceccherini 6; Faraoni 6.5, Tameze 6.6, Veloso 6, Dimarco 6; Zaccagni 6 (54? Ruegg 5), Salcedo 5 (46? Ilic 6.5); Colley 6 (54? Lazovic 6). All. Juric 5.(3-4-2-1): Handanovic 4.5;6, De Vrij 6, Bastoni 6; Hakimi 7, Barella 6, Brozovic 6.5, Young 6;Martinez 8 (88’ Gagliardini s.v.), Perisic 6 (71? Vidal 6); Lukaku 6. All. Conte 6. 20.35 Partita equilibrata che viene vinta dall’grazie alla giocata diMartinez e al colpo di testa di, resta ...

sportli26181512 : LIVE Alle 20.45 Samp-Sassuolo: Ranieri schiera Quagliarella dal 1’: LIVE Alle 20.45 Samp-Sassuolo: Ranieri schiera… - cmdotcom : L'#Inter vince ancora: settimo sigillo contro il #Verona, grazie a #Lautaro e #Skriniar. Conte primo in attesa del… - zazoomblog : Verona-Inter 1-2 Match live Lukaku sfiora il tris - #Verona-Inter #Match #Lukaku #sfiora - infoitsport : LIVE Verona-Inter diretta risultato tempo reale: occasione per Dimarco - Maria33759436 : RT @passione_inter: FINISCE QUI L'Inter batte il Verona per 1-2 nell'ultima gara della stagione, a segno Lautaro e Skriniar. Commentate qu… -