Live Verona-Inter 0-1 | Lautaro sblocca il risultato

Omniars : RT @Omniars: Concerto di Natale 2020 LIVE 23 dic 2020 h. 21.00 In diretta dal teatro Camploy di Verona, il tradizionale concerto di Na… - Omniars : Concerto di Natale 2020 LIVE 23 dic 2020 h. 21.00 In diretta dal teatro Camploy di Verona, il tradizionale con… - PaoloX68 : RT @FcInterNewsit: 51' GOOOLLL!! GRAN RETE DI #LAUTARO CHE RICEVE PALLA DA #HAKIMI E AL VOLO COLPISCE IL PALO INTERNO E GOL!! #hellasverona… - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: 51' GOOOLLL!! GRAN RETE DI #LAUTARO CHE RICEVE PALLA DA #HAKIMI E AL VOLO COLPISCE IL PALO INTERNO E GOL!! #hellasverona… - FcInterNewsit : 51' GOOOLLL!! GRAN RETE DI #LAUTARO CHE RICEVE PALLA DA #HAKIMI E AL VOLO COLPISCE IL PALO INTERNO E GOL!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Verona

Ultimo impegno dell’anno per Verona e Inter, in campo allo stadio Bentegodi. Poche emozioni nella prima frazione di gioco, terminata 0-0. Squadre ben disposte in campo. Occasionissima per Dimarco, ...Finito il primo tempi, reti bianche tra Verona e Inter. Una grande occasione per parte. Iniziato il secondo tempo ...