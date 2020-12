LIVE Perugia-Civitanova 25-22, Superlega volley in DIRETTA: Sir avanti dopo il primo set! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MODENA-VERONA Presentazione del match 25-22 Si chiude con una stampatona di Ricci su Leal. 24-22 Murone di Ricci su Leal. 23-22 Ancora un pallonetto, questa volta però in mezzo al campo e da parte di Leal. 23-21 Pallonetto spinto di Rychlicki, che sfrutta il muro scomposto di Leon. 23-20 primo tempo profondo di Ricci. 22-20 Juantorena sfonda sulle mani del muro da posto due. 21-19 Mani-out di Juantorena da posto quattro. 21-18 Mani-out di Atanasijevic da posto quattro. 20-18 De Cecco vince un contrasto a rete con Solè. 20-17 Parallela impressionante di Atanasijevic. 19-17 Esce in lunghezza l’attacco di Rychlicki. 19-16 Parallela da seconda linea di Rychlicki. 19-15 Pallonetto di Plotnytsky, la Sir sta scappando via. 18-15 Leal si sblocca in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MODENA-VERONA Presentazione del match 25-22 Si chiude con una stampatona di Ricci su Leal. 24-22 Murone di Ricci su Leal. 23-22 Ancora un pallonetto, questa volta però in mezzo al campo e da parte di Leal. 23-21 Pallonetto spinto di Rychlicki, che sfrutta il muro scomposto di Leon. 23-20tempo profondo di Ricci. 22-20 Juantorena sfonda sulle mani del muro da posto due. 21-19 Mani-out di Juantorena da posto quattro. 21-18 Mani-out di Atanasijevic da posto quattro. 20-18 De Cecco vince un contrasto a rete con Solè. 20-17 Parallela impressionante di Atanasijevic. 19-17 Esce in lunghezza l’attacco di Rychlicki. 19-16 Parallela da seconda linea di Rychlicki. 19-15 Pallonetto di Plotnytsky, la Sir sta scappando via. 18-15 Leal si sblocca in ...

zazoomblog : LIVE VOLLEY – Perugia-Civitanova 15-12 Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Perugia-Civitanova #15… - sinagedpow : Perugia vs Imolese || Serie C - Live Stream 06.12.2020 - TifoGrifo : #Perugia-#Ravenna seguila su - TifoGrifo : #Perugia-#Ravenna seguila su - CorriereRomagna : Calcio C, diretta Perugia-Ravenna live - -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Perugia Calcio C, diretta Perugia-Ravenna 1-0 live Corriere Romagna Calcio C, diretta Perugia-Ravenna live

Dopo la vittoria di domenica nel derby con l’Imolese, il Ravenna cerca di proseguire la striscia positiva in casa del Perugia, reduce dalla sconfitta di domenica in casa di una Triestina in gran ...

LIVE VOLLEY – Perugia-Civitanova, Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA

Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova si sfidano nel recupero della decima giornata di Superlega 2020/2021. Sfida al vertice tra due squadre divise da otto punti, considerando che Perugia ...

Dopo la vittoria di domenica nel derby con l’Imolese, il Ravenna cerca di proseguire la striscia positiva in casa del Perugia, reduce dalla sconfitta di domenica in casa di una Triestina in gran ...Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova si sfidano nel recupero della decima giornata di Superlega 2020/2021. Sfida al vertice tra due squadre divise da otto punti, considerando che Perugia ...